Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2022-2023 MEB İOKBS sınav tarihi)

Geçtiğimiz yıl 23 Eylül tarihinde açıklanan bursluluk sınav sonuçlarının ardından, yeni yılda bursluluk sınavının yapılacağı tarih merak konusu oldu. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, gözlerini MEB'den yapılacak olan İOKBS sınav tarihine çevirdi. Peki, 2023 bursluluk sınavı ne zaman?



BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2023 sınav takvimi, bursluluk sınavına girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 sınav takviminde İOKBS sınav tarihine yer verildi.



Ancak bursluluk sınavları her yıl benzer tarihlerde organize ediliyor. Geride bıraktığımız 2022 yılında sınavlar 4 Eylül tarihinde yapılmıştı.



Buna göre; 2023 bursluluk sınavlarının 3 Eylül’de yapılması bekleniyor.

2023 BURSLULUK ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?



Bursluluk ücreti her yıl Temmuz ve Ocak aylarında yeniden belirlenir. 2022 yılında burs ücreti aylık 663 TL olarak hesaplara yatırıldı.



2023 yılının bursluluk ücreti henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl burs ücretlerine %30 oranında zam yapılmıştı. Bu yılda benzer oranda zam yapılması durumunda burs ücreti 861 TL’ye yükselecek.



Öğrencilere burs ödemeleri 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burs ödeme tarihleri illere göre değişkenlik gösterir.