Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2022 MEB İOKBS sınav tarihi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı için geri sayım başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen bursluluk sınavı başvurularının sona ermesiyle birlikte sınav tarihi gündeme geldi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2022 İOKBS sınavı için MEB tarafından tarih verildi. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 26.08.2022 - 10:19

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2022 MEB İOKBS sınav tarihi)

2022 İOKBS (bursluluk sınavı) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Başvuruların geçtiğimiz haftalarda sona ermesinin ardından birçok öğrenci sınav tarihini araştırıyor.

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 2022 sınav takvimiyle birlikte bursluluk sınavı tarihi belli olmuştu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenecek olan İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da başlayacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ

2022 bursluluk sınavı için öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

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