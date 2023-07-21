Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2023 MEB İOKBS sınav tarihi)

2023 bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi, sınava katılım sağlayacak binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılım sağlayacağı bursluluk sınavı için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.



Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.



2023 İOKBS BAŞVURULARI SONA ERDİ



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci sona erdi. İOKBS başvuruları 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.