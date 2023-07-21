Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2023 MEB İOKBS sınav tarihi)

Bursluluk sınavı tarihi, 2023 İOKBS başvurularının sona ermesinin ardından sorgulanıyor. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tarih verildi. Peki, 2023 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2023 MEB İOKBS sınav tarihi)

2023 bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi, sınava katılım sağlayacak binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılım sağlayacağı bursluluk sınavı için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2023 MEB İOKBS sınav tarihi) - 1

2023 İOKBS BAŞVURULARI SONA ERDİ

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci sona erdi. İOKBS başvuruları 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında tamamlandı.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...