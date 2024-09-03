Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2025 MEB bursluluk sınavı tarihi)

Bursluluk sınavı (İOKBS) tarihi, sınava katılım sağlayacak olan binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan bursluluk sınavının yeni tarihi merak ediliyor. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2025 MEB bursluluk sınavı tarihi)

2025 bursluluk sınavı (İOKBS) için tarih araştırmaları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı bursluluk sınavı tarihi için gözler 'e çevrildi. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2025 sınav takvimi öncesinde yeni bursluluk sınavı tarihi merak ediliyor.

Bursluluk sınavı (İOKBS), geçtiğimiz yıl 21 Nisan Pazar günü saat sabah 10.00'da yapılmaya başlamıştı.

Bursluluk sınavının 2025 yılında da nisan aylarında yapılması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.

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