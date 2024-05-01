Bursluluk sınavı sonuçları 2024: İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için düzenlenen 2024 İOKBS sınavı geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sınava katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2024 sursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları 2024: İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 bursluluk sınavı sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise hazırlık öğrencilerinin burs almak için katılım sağladığı İOKBS'nin ardından sonuçlar bekleniyor. Sonuç duyurusu için gözler 'e çevrildi. Peki, 2024 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte bursluluk sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları 2024: İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

İOKBS NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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