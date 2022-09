Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? (2022 MEB İOKBS sonuçları)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen bursluluk sınavı, bu yıl 4 Eylül tarihinde yapıldı.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım sağladığı sınav sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarih merak edildi.

Peki, bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MEB tarafından 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; İOKBS sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.



BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?



Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.



a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.



b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.



c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.



ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.



d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.



e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.



f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.



g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.