Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB İOKBS sonuçları)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılan bursluluk sınavı bu yıl 3 Eylül'de tamamlandı. Bursluluk sınavına katılım sağlayan birçok öğrenci ise gözlerini MEB'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, 2023 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB İOKBS sonuçları)

2023 bursluluk sınavı sonuçları, Milli Bakanlığı tarafından burs almak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. 3 Eylül'de sınava katılım sağlayan öğrenciler, İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Eylül 2023 tarihinde yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Buna göre; Bursluluk sınavı sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MEB İOKBS sonuçları) - 1

İOKBS SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru ve cevap anahtarları, Ölçme, Değerlendirme ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) sayfası üzerinden paylaşılıyor.

İOKBS SINAVI SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

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