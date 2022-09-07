Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MEB İOKBS sonuç tarihi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen 2022 bursluluk sınavı sonuçları için heyecan dorukta. 4 Eylül'de tamamlanan 2022 İOKBS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?



BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MEB tarafından 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.



BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 İOKBS (bursluluk sınavı) soru ve cevapları yayımlandı.



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