Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MEB İOKBS sonuç tarihi)

Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. 4 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen 2022 İOKBS sınavının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 16:41

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MEB İOKBS sonuç tarihi)

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen 2022 bursluluk sınavı sonuçları için heyecan dorukta. 4 Eylül'de tamamlanan 2022 İOKBS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından 4 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MEB İOKBS sonuç tarihi) - 1

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 İOKBS (bursluluk sınavı) soru ve cevapları yayımlandı.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...