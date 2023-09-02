Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç tarihi belli oldu mu?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sınavın sonuçlarının ardından, burs almaya hak kazanacak öğrenciler netlik kazanacak. İşte, MEB İOKBS sonuç tarihi hakkında bilgiler...



BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.



Bursluluk sınavı saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.



Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.



SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bursluluk Sınavı sonuçları için henüz tarih netleşmedi.



2022'de 4 Eylül'de düzenlenen sınavın sonuçları 23 Eylül'de açıklanmıştı.



Bu yıl da sonuçların birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

