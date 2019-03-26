Günümüzde hayatın her alanında sıkça duyulan sosyal sorumluluk kavramı, her geçen gün şirketlerin ajandalarında daha geniş bir yer kaplar oldu. Sürdürülebilirlik ve gönüllülük temasının ağırlık kazandığı bu günlerde, iş dünyası için kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yükselen bir ihtiyaç. Buna karşın sosyal sorumluluk konusunda yetişmiş insan kaynağı ise hayli sınırlı. Bu açıktan yola çıkılarak hazırlanan programda konuşmacılar, A’dan Z’ye başarılı bir sosyal sorumluluk projesinin ipuçlarını ‘gönüllülük’ perspektifinden katılımcılarla interaktif olarak paylaşacaklar.



Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) bünyesinde, hem özel sektör hem de sivil toplum temsilcilerinin yer alacağı sertifika programı dört hafta sürecek. Pazarlama iletişiminden kurumsal iletişime kadar bu alanda deneyim kazanmak isteyenler ile sivil toplum kuruluşlarında kariyer hedefleyenler ve akademik çalışma yapanlara hitap edecek olan program, farkındalık yaratmak isteyen üniversite öğrencilerine de açık olacak.

Dr. Aylin Löle

SOMUT ÖRNEKLERLE EĞİTİM

Sosyal yatırımlar alanında Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Kuveyt ve Senegal’de de proje danışmanlığı yapan ve "Sosyal Sorumluluk Okulu" ile "Kurumsal Vatandaşlık" kitaplarının yazarı olan Dr. Aylin Löle koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek programa sektör profesyonelleri de destek veriyor. Katılımcılar farklı sektörlerden başarılı kurum ve yöneticilerle bir araya gelecek ve teorinin yanı sıra saha uygulamalarından örnekleri de görme fırsatı bulacak.

Sınırlı kontenjan ile başlayacak ve 27 Nisan’da sona erecek programın detayları için: https://buyem.boun.edu.tr/egitim/sosyal-sorumluluk-okulu.html

DERS PROGRAMINDA SEKTÖRDEN ÖNEMLİ İSİMLER







6 Nisan 2019:



-09:50 Dr. Tamer Atabarut-Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi



-10:00-12:00 Prof. Dr. Eser Borak-Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi



-13:00-15:00 Başak Güçlü Elbir- Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Koordinatörü



13 Nisan 2019



-10:00-12:00 Canan Soysal-İstanbul Sabiha Gökçen Kurumsal İletişim Müdürü



-13:00-15:00 Merve Kılıç- İZEV Genel Sekreteri



20 Nisan 2019



-10:00-12:00 Sinan Cem Şahin-The Coca-Cola Company Kurumsal İlişkiler Direktörü



-13:00-15:00 Sezai Hazır-Habitat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı



27 Nisan 2019



-10:00-12:00 Timur Erk-Türk Böbrek Vakfı Başkanı



-13:00-15:00 Gülçin Yılmaz İzel-3D İletişim Direktörü