Can Holding'e operasyon: Bilgi Üniversitesi ile Doğa Koleji için YÖK ve MEB'den açıklama

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde barındıran Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı.

Operasyon jandarma tarafından yürütülüyor. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu Beyoğlu'ndaki binaya geldi.

YÖK'TEN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI



Soruşturma kapsamında çok sayıda şirkete el konuldu.



TMSF'ye geçen şirketler arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi de bulunuyor.



Yükseköğretim Kurulu, hakları TMSF'ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz süreceği kaydedildi.



YÖK açıklamasında, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.

MEB DE DOĞA KOLEJİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Benzer bir açıklama grup bünyesindeki Doğa Koleji için de geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir." denildi.

Açıklamada, öğrenci, öğretmen ve veliler için endişelenecek bir durum olmadığı kaydedildi.