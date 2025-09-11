Can Holding'e operasyon: Bilgi Üniversitesi ile Doğa Koleji için YÖK ve MEB'den açıklama
Can Holding'e yönelik operasyonda TMSF'ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji'nde eğitim devam ediyor.
Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde barındıran Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu.
Şirket yöneticilerine kara para aklama, kaçakçılık ve suç örgütü kurma suçlamaları yöneltildi.
Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
YÖK'TEN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI
Soruşturma kapsamında çok sayıda şirkete el konuldu.
TMSF'ye geçen şirketler arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi de bulunuyor.
Yükseköğretim Kurulu, hakları TMSF'ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz süreceği kaydedildi.
YÖK açıklamasında, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.
MEB DE DOĞA KOLEJİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI
Benzer bir açıklama grup bünyesindeki Doğa Koleji için de geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir." denildi.
Açıklamada, öğrenci, öğretmen ve veliler için endişelenecek bir durum olmadığı kaydedildi.
TEKFEN DE AÇIKLAMA YAPTI
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında şirketlere el konulması üzerine bir açıklama da Tekfen Holding'den geldi.
Holding, şirket sermayesi içinde Can Grubu'nun yüzde 17,56 oranında hissesi olduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır." denildi.
- Etiketler :
- Son Dakika
- Gündem
- Can Holding