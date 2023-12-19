"Çatlak patlak, istop, çömlek..." Geleneksel oyunlar okullara geri dönüyor

OKUL BAHÇELERİNDE FİZİKİ DÜZENLEMEYE GİDİLECEK



MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kılavuz kitap ve videolarla hem öğrenciler hem de öğretmenler 100 geleneksel çocuk oyununun kurallarını, nasıl ve kaç kişiyle oynandığını ve oyunlarda hangi materyallerin kullanıldığını öğrenecek.



Bu kapsamda özellikle okul bahçeleri olmak üzere okulun tüm elverişli alanlarında çocuk oyunlarına yönelik fiziki düzenlemelere gidilecek. Bu sayede okullarda geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilerek tüm illerde özellikle bahar aylarında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenmesi hedefleniyor.



Geleneksel çocuk oyunlarının tekrar gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatan Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan uygulama kitabında, çocukların ve gençlerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal iyi olma durumunu ve sosyal yönlerini geliştireceği, öğrencilerin doğal ortamda ve okulda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkan sağlayacak oyunlar yer alıyor.



Uygulama kitabıyla çocuklar için geleneksel oyunların önemi ve oyunun eğitimdeki farklı işlevleri temelinde farkındalık oluşturularak çocukların daha çok sınıf ortamı dışında geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturulması hedefleniyor.



Değerleri gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmanın önemli bir parçası olan geleneksel oyunların küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşamlarına dahil edebilmesi amaçlanıyor.