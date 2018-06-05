Suriye'nin Cerablus ilçesinde, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulacak.
Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cerablus Meslek Yüksekokulu kuruluyor
Anadolu AjansıEğitim
Suriye Cerablus'ta Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Suriye'nin Cerablus ilçesinde, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulacak.