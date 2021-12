Çin’den Doğalı Öğrencilere 'Best Maker Award Ödülü'

Çin Bilim ve Teknoloji Birliği bünyesindeki Çocuk ve Gençlik Bilim Merkezi tarafından fizik kimya ve biyoloji gibi dallarda bu yıl beşincisini düzenlediği “Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop” Yarışması sonuçlandı.

Yarışmaya katılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencilerinin hazırladığı proje 10 bin 133 oy alarak “Best Maker Award Ödülü”ne layık görüldü.

Yarışmanın bu seneki fizik konusu "Building Dreams in Talanted Adolescents and Fostering Collaboration for Space Silk Road" “Yetenekli gençlerin hayal kurma becerilerini geliştirerek güçlü iş birliği ile Uzayda Hayali İpek Yolu Tasarımı’’ olarak belirlendi.

Öğrencilerden CubeSat olarak nitelendirilen ve farklı amaçlar için kullanılabilen küçük uydular yapmaları istendi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Shayan Dabagh, Mete Akış ve Sayedsobhan Moaiedi Esfahani, fizik öğretmeni Berk Aktolun'un danışmanlığında fizik alanında CubeSat tasarlayarak "Best Maker Award" ödülünü almaya hak kazandı.



Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop ile öğrencilere, Çin'deki en iyi okulların bilim laboratuvarlarında fikirlerini paylaşma, alanında uzman eğitmenler ile çalışma, bilimsel çalışmalardaki yenilikleri öğrenme ve uluslararası düzeyde akranlarıyla iş birliği yapma fırsatı verilir.