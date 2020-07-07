Çocuğum hangi okula gidecek? (2020-2021 e-okul kayıt sorgulama)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların 31 Ağustos 2020’de açılacağını açıkladı. Okulların açılma tarihinin açıklanmasının ardından veliler, okula başlama yaşı gelen çocuklarının hangi okula gideceklerini, kayıt sorgulamanın nasıl yapılacağını merak ediyorlar. İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

ntv.com.tr 07.07.2020 - 10:54

Çocuğum hangi okula gidecek? (2020-2021 e-okul kayıt sorgulama)

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında önlem olarak, okullar Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.

OKUL KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Veliler, MEB’in http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULAMA

Çocuğunuzun okula başlama yaşını sorgulamak için MEB’in “https://e-okul.meb.gov.tr/yasHesap.aspx” adresini kullanabilirsiniz.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları LGS sonuçlarının ardından yapılacak tercih döneminden sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...