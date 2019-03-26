Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Antalya'da 14 ilk cve ortaokulda pilot olarak uygulanmaya başlanan ''40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs' projesi, ilköğretim öğrencilerinin gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.



Hürriyet gazetesinde yer alan haberde 14 pilot okuldan biri olan Kemer'deki Hacı Mehmet Saygin İlkokulu'nda uygulamanın detayları, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine yer veriliyor.

40 dakikalık teneffüslerde badminton, resim, müzik, halkoyunları, kick boks, futbol, judo, işaret dili gibi etkinlikleri halk eğitim merkezlerinden görevlendirilen öğretmenler; istop, satranç, masatenisi, seksek, yakartop, beştaş, yedi kiremit, mendil kapmaca, ip atlama gibi çalışmalarıysa sınıf öğretmenleri gerçekleştiriyor. Gönüllülük esasına dayalı olan bu eğitimlere katılan öğretmenlere, aylık yaklaşık 700 TL ek ders ücreti ödeniyor.



Teneffüsler 40 dakikaya çıkınca eskiden 08.30-14.30 olan okul saatleri 08.20-16.00'ya çıkıyor.

"YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ, LİSANSLI SPORCU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Halk eğitim merkezinden görevli judo eğitmeni Kadir Altınok, "Teneffüs başladığında koşarak geliyorlar. Yetenekli öğrencileri, lisanslı sporcu yapmaya çalışıyoruz" dedi.



Müzik öğretmeni Gizem Tural ise, "Okullarda müzik dersi bir saat. Böyle olunca dört saat de gelebiliyorlar. Yetenekli öğrencileri de bu sayede keşfedebiliyoruz" diye konuştu.

"BRANŞ ÖĞRETMENLERİ, YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ ÇOK DAHA İYİ BELİRLİYOR"



Haberde görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Ali Yıldız, "4 Şubat'tan bu yana uyguladığımız projeyi beğendik. İl milli eğitimden kaynak geldi, atölyeler oluşturduk. Etkinlikleri "Okullar Hayat Olsun' projesinden seçtik. Halk egitim aracılığıyla öğretmenlerimizi bulduk. Burada amaç, çocukları keşfetmek. Çocuk oyunlarını kendi öğretmenlerimiz yaptırırken, judo, halk oyunları gibi etkinlikleri halk eğitimden branş öğretmenleri gerçekleştiriyor. Öğretmenler, okul süresi uzayacağı için tedirgin oldular, ama çocukların mutlu olduğunu gorünce projede olmak istediler. Veliler de çok mutlu. Eskiden zil çaldıgı zaman çocuklar koşarlardı. 10 dakikada tuvalete mi gidecek, oyun mu oynayacak, kantine mi gidecek bilemezdi. Şimdi güle oynaya çıkıyorlar. Çocukların becerilerini görüyoruz. Branş öğretmenleri, yetenekli öğrencileri çok daha lyi belirliyor" dedi.



"DERSLERE ADAPTASYON AZALABİLİR"

Okulun öğretmenlerinden Yağmur Dağ, başta tedirginlik yaşadıklarını, ama uygulamanın güzel gittiğini belirterek, "Ders yönünden biraz verimliliğin düştüğünü düşünüyorum. Dersler bölünüyor ve sabahki ders saatimiz biraz azaldı. Çocuklar sabahtan daha zinde oluyorlardı. Çok fazla oyun ağırlıklı geçtiği için çok yoruluyorlar. Onun dışında imkanları olmayan çocuklar güzel etkinliklerle tanıştılar" değerlendirmesinde bulundu.

Benzer görüşleri paylaşan sınıf öğretmeni Pelin Sezer de, "Şu an uygulamadayız, önemli bir aksaklık görülmedi. Biraz dersler açısından sorun oluyor. Dersler çok bölünüyor, o nedenle verimlilik biraz düştü. Onun dışında çocuklar eğleniyor, yeni şeyler ögreniyor" dedi.



Satranç etkinliğine giren sınıf öğretmeni Sinan Gül ise "Bu proje şu anda deneniyor. Sonrasında artıları, eksileri değerlendirilecek. Planlama açısından değiştirilebilir yönleri var. 40 dakika teneffüsten sonra çocuğun derse adapte olması konusunda sorun olabiliyor. Çocuğu sosyal yönden geliştireceği kesin, ama eğitime artısı, eksisi açısından tartışmamız gerekiyor" diye konuştu.

