Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk yaratıcılık odaklı kültür ve sanat festivali, dünyanın yazı ve boyama gereçlerinde lider markası Faber-Castell ana sponsorluğunda, 2-3 Haziran tarihinde Uniq İstanbul’da gerçekleştirildi.



Festivali iki gün boyunca 11.700 kişi ziyaret etti. 7 bini aşkın çocuk, 14 farklı atölyeden faydalanırken, 4500’ü aşkın ebeveyn de söyleşileri dikkatle dinledi.



Yaratıcı Çocuk Festivali, çocuklara ve ebeveynlerine yönelik birbirinden değerli atölye, söyleşi, gösteri ve konserlerden oluşan dopdolu programı ile gerçekleşti.



Yaratıcı Çocuk Festivali’nde çocuklar, iki gün boyunca, kaçırılmaması gereken atölyelerde ilham verici deneyimler yaşarken ebeveynler de konusunda uzman konuşmacıların söyleşilerine katılarak festival ruhunu çocuklarıyla beraber yaşadılar. Bu söyleşilerde Ahmet Güneştekin ve Aslı Öymen, Dr. Bahar Eriş, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Ceyda Düvenci, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Akasya Asıltürkmen ve Dr. Gökhan Mamur, Dr. Özgür Bolat, Sunay Akın, Şermin Yaşar gibi değerli isimler yer aldı.



Festival; programındaki 14 adet bilim, sanat ve tasarım atölyesi, deneyim odaklı bir keşif ortamı sundu. Çocuklar, bilim, sanat dolu atölye alanı ve gösteri sahnesinde eğlenirken, ebeveynler söyleşi sahnesinde gerçekleşen oturumlara büyük ilgi gösterdi.



Festivalin ana teması ise süper kahramanlardı! Bu süper kahramanlar bilimde, sanatta, edebiyatta ve sporda dünyayı etkilemiş süper kahramanlar… Osman Hamdi Bey, Einstein, Charlie Chaplin, Yuri Gagarin, Descartes, Leonardo Da Vinci, Mimar Sinan, Galileo, Orhan Veli ve Katherine Switzer gibi yaşadıkları döneme adlarını yazdırmış süper kahramanların pelerinleri festivale renk kattı.



FMV Işık Okulları Çocuk Korosu, Pırlangıç Çocuk Şarkıları Konseri, Kidsnook masal şarkıları konseri iki gün boyunca festival coşkusunu notalara taşıdı. Ayrıca Tahta Bacak, Pandomim ve Jonglör gösterileri, Sihirbaz, Geleneksel Kukla Tiyatrosu, Rengarenk Yüz Boyama gibi pek çok etkinlik de festival coşkusuna katkıda bulundu.

