Corona virüs öğrencileri vurdu: Matematik ve okuma alanında düşüş

OECD, 37 üye ülke ve 44 ortak ülke kapsamında düzenlenen PISA testine ilişkin sonuç raporunu yayımladı. Söz konusu sonuçlar, Kovid-19 salgınında dünya genelinde eğitimde bir gerileme olduğunu ortaya koydu.



Rapora göre, Almanya, Hollanda ve İzlanda'da, 2018'te yapılan teste kıyasla, matematikte yaklaşık 25 puanlık bir düşüş görülürken, dünya genelinde ise 15 puanlık bir düşüş kaydedildi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ARNAVUTLUK'TA



Matematik alanında 69 puanla en büyük düşüşü gösteren Arnavutluk'u, 39 puanla Ürdün'ün takip etti.



Okuma konusunda ise dünya genelinde ortalama 10 puanlık düşüş görüldü.



Genellikle her 3 yılda bir yapılan söz konusu test, salgın nedeniyle gecikerek, 2022'de 15 yaş grubuna uygulanmıştı.



OECD tarafından 2000'den bu yana uygulanan test, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen alanlarındaki becerilerini ölçüyor.