Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre;
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli, atandı.
Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile;
Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç, atandı.
Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.