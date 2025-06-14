Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah 'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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