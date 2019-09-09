Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin konuşma gerçekleştiriyor.
Erdoğan, "Eğitimin tüm kademelerinde toplam 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz.
İstanbul Havalimanımızın yolcu sayısı 30 milyonu aştı.
Her sene bütçede aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini 114 milyar liraya yükseldi
Önceki dönemlern baskıcı zihniyetinin izlerini silmek için çok uğraştık. Katsayı sistemine son verdik.
İlkokula başlama yaşını 69 aya düşürdük. Ders müfredatlarını özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenledik. Son 17 yılda 632 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik.
Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor.
Düşünmeye, soru sormaya, sorgulamaya ve öğrencilerimizin farklı alanlarda gelişimine gereken önem verilmedi.
Bugünün öğrencilerini dünün öğrencileri gibi yetiştirmeye kalkarsak istikbalimizin elimizden kaymasına engel olamayız.
İyi bir kariyere sahip olmak elbette önemlidir ama önce iyi bir insan olmayı hedefleyin" dedi.