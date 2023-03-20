Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 bin öğretmen ataması müjdesi

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimini ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi.



Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapacakları ve atanacak öğretmenleri, öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Özer şunları söyledi;

"Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."