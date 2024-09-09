Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

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Yaz tatili bitti, okullarda ilk ders zili bugün çaldı.

Yurt genelinde 20 milyon ile 1,2 milyon bugün dersbaşı yaptı.

2024-2025 -öğretim yılı Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi temasıyla hazırlanan açılış dersi ile başladı.

2024-2025 yeni öğretim yılı başladı

2024-2025 yeni öğretim yılı başladı

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı , yeni öğretim yılının başlangıcı için bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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