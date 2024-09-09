Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Yaz tatili bitti, okullarda ilk ders zili bugün çaldı.
Yurt genelinde 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen bugün dersbaşı yaptı.
2024-2025 eğitim-öğretim yılı Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi temasıyla hazırlanan açılış dersi ile başladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı için bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “2024-2025 eğitim öğretim yılının eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.
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