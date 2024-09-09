Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Yaz tatili bitti, okullarda ilk ders zili bugün çaldı.



Yurt genelinde 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen bugün dersbaşı yaptı.



2024-2025 eğitim-öğretim yılı Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi temasıyla hazırlanan açılış dersi ile başladı.