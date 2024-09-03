Daha önce üniversite tercihi yapan adaylar ek tercih yapabilecek mi? YÖK Başkanı Özvar açıkladı

Yükseköğretime Giriş Sınavı (YKS) sonrası bir yükseköğretime yerleşen adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek ve ardından da ek tercih takvimi başlayacak. İşte, 2024 YKS ek tercihlerine dair bilgiler...

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPAN ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLECEK Mİ?



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Daha önce üniversite tercihi yapan adaylar ek tercih yapabilecek mi?" sorusuna şu yanıtları verdi:



Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacağı anımsatılan açıklamada, "2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. Ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının kontenjanlarının ise tamamı doldu. 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre meslek yüksek okullarında puanlar yükseldi, doluluk yüzde 100 oldu." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirterek, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.



Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.



