Daha önce üniversite tercihi yapan adaylar ek tercih yapabilecek mi? YÖK Başkanı Özvar açıkladı

YKS ek tercih dönemi, kayıt döneminden sonra boş kalan kontenjanlar için adaylara ek bir tercih hakkının tanındığı dönemdir. Üniversite sınavında başarılı olan, ancak tercih listesinde yer alan bölümlere yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecini merak ediyor. Peki, daha önce üniversite tercihi yapan adaylar ek tercih yapabilecek mi?

Daha önce üniversite tercihi yapan adaylar ek tercih yapabilecek mi? YÖK Başkanı Özvar açıkladı

Yükseköğretime Giriş Sınavı (YKS) sonrası bir yükseköğretime yerleşen adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ’ye bildirilecek ve ardından da ek tercih takvimi başlayacak. İşte, 2024 YKS ek tercihlerine dair bilgiler...

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPAN ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Daha önce üniversite tercihi yapan adaylar ek tercih yapabilecek mi?" sorusuna şu yanıtları verdi:

Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacağı anımsatılan açıklamada, "2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. Ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının kontenjanlarının ise tamamı doldu. 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre meslek yüksek okullarında puanlar yükseldi, doluluk yüzde 100 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, kalan az sayıdaki boş kontenjanın yerleşemeyen adaylara yeni bir fırsat sunacağını belirterek, "Ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat olacak. Adaylarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2024 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

Öne Çıkan Video

58 yaşında oturarak top sektirme rekoru kırdı

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav tarihlerini paylaştı

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav tarihlerini paylaştı

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayımlandı mı?

EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayımlandı mı?

Yeni müfredatla kaynaştırma öğrencilerine sınıflarda "farklılaştırılmış eğitim" başlıyor

Yeni müfredatla kaynaştırma öğrencilerine sınıflarda "farklılaştırılmış eğitim" başlıyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yer aldığı internet sitesi erişime açıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yer aldığı internet sitesi erişime açıldı

Birinci dönem ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları yayımlandı

Birinci dönem ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları yayımlandı

AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte kayıt ve ders seçme takvimi

AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte kayıt ve ders seçme takvimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...