Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş sınavı ne zaman?

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz başarılı öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim imkanı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2025 yılı giriş sınavı, 25 Mayıs'ta 42 ilde gerçekleşecek.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırmasından ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkanı kazanacak.



Sınava girmek için "https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi" adresi üzerinden veya okula giderek başvuru yapılabilecek.



HER İLDEN BAŞVURU KABUL EDİLECEK



Sınava, Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek.



Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenecek sınava il dışından katılacak öğrencilerin ve velilerin ulaşım masraflarına da Darüşşafaka Cemiyetince destek verilecek.



Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu'na 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.



Sınavı kazananların başta nitelikli eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimlerinin karşılandığı Darüşşafaka Eğitim Kurumlarından mezun olan öğrenciler, İngilizce'yi iyi düzeyde bilen, çağın beceri ve yetkinliklerine sahip, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak yetiştiriliyor.



Darüşşafaka, yükseköğrenime devam eden mezunlarını da burs vererek destekliyor.