155 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Darüşşafaka Rezidansları’nın tanıtımı kapsamında Bodrum’da bir tanıtım toplantısı düzenledi.



Darüşşafaka bağışçısı Hasan Faruk Öztermiyeci gecede, dayısı ünlü tarihçi Cemal Kutay tarafından kendisine vasiyet bırakılan ve Atatürk'ün el yazısı ile yazdığı 10. Yıl Nutku’nun orijinal kopyasını Darüşşafaka Müzesi’ne armağan etti.

155 yıldır ‘eğitimde fırsat eşitliği’ misyonuyla; anne veya babasını kaybetmiş, maddi olanakları sınırlı öğrencileri, eşitlikçi, akılcı, çağdaş bir eğitimle buluşturan Darüşşafaka Cemiyeti faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.



Bireysel ve kurumsal bağışçılarının destekleri sayesinde eğitimle hayatları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti; Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Darüşşafaka Rezidansları’nın tanıtımını Bodrum’da düzenlediği özel bir organizasyonla gerçekleştirdi. Bodrum Pier’de düzenlenen geceye Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, Cemiyet çalışanları, bağışçıları, mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI 10. YIL NUTKU DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NE BAĞIŞLANDI



Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş ilk kadın bakanı olarak Türk siyaset tarihine geçmiş İmren Aykut’un da konuşmalarıyla destek verdiği gecenin en dikkat çeken anı ise Darüşşafaka Cemiyeti bağışçılarından Hasan Faruk Öztermiyeci tarafından yapılan bağış oldu. Hasan Faruk Öztermiyeci gecede, dayısı ünlü tarihçi Cemal Kutay tarafından kendisine vasiyet bırakılan ve Atatürk'ün el yazısı ile yazdığı 10. Yıl Nutku’nun orijinal kopyasını Darüşşafaka Müzesi’ne armağan etti.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ, TOPLUMSAL KALKINMANIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDANDIR”



Düzenlenen etkinlikte konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, Darüşşafaka’nın bu yıl 155’inci yaşını kutladığını hatırlatırken, “1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliğinin, bir ülkenin toplumsal kalkınmasının en önemli sac ayaklarından biri olduğu inancıyla faaliyetlerini sürdüren Cemiyetimiz, bu süre zarfında binlerce öğrencisini mezun ederken, onları akılcı, çağdaş, eşitlikçi bir eğitimle buluşturdu; buluşturmaya da devam ediyor. ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ misyonuyla çıktığımız yolda, tüm enerjimizi,tecrübemizi; daha çok küçük yaşlarda ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocuklarımızın çağdaş bir eğitimle buluşması; düşünen, kendine güvenen, aydın, topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmeleri için harcıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bir toplumu yüceltmek aslında bir kişiyi eğitmekle başlıyor. Biliyoruz ki; bir ülkenin gelişmişlik düzeyini saptayan en önemli ölçüt, nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliğinin ne kadar yaygın olduğudur. Bugün müreffeh ülkeler, çocuklarına eşit koşullarda eğitim olanağı sağlamayı başaran ülkelerdir.”

33 ÖĞRENCİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNE YERLEŞTİ



M. Talha Çamaş, konuşmasında Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın geçtiğimiz eğitim-öğretim dönemindeki başarılarından da söz etti. Geçen yıl içinde mezun olan öğrencilerin üniversite giriş sınavlarında yerleşme başarı oranının yüzde 93,58 olduğunu hatırlatan M. Talha Çamaş, “Toplam 33 öğrencimiz farklı üniversitelerdeki mühendislik fakültelerine yerleşirken; işletme, hukuk, psikoloji, uluslararası ilişkiler gibi kamuoyunda iyi bilinen bölümlerin dışında; çok sayıda öğrencimiz de tercihlerini beslenme-diyetetik, gastronomi, havacılık yönetimi, veterinerlik, fizyoterapi gibi bölümlerden yana kullandı. Bu sonuçlar, okulumuzda verdiğimiz çok yönlü, akılcı, katılımcı, sosyal eğitim sisteminin de birer yansıması” dedi.



BU YIL 121 ÖĞRENCİ ‘ŞEFKAT YUVASI’NA ADIM ATTI



2018-2019 eğitim ve öğretim yılına da bu hafta içinde başladıklarını belirten M. Talha Çamaş, “Darüşşafaka Cemiyeti olarak; her yıl daha fazla çocuğumuza eğitimde fırsat eşitliği sunma hedefimiz kapsamında, 121 öğrencimiz bu hafta içinde tarihi kapımızdan geçerek ‘Şefkat Yuvamıza’ adımlarını attı. Bu yıl ailemize katılan 121 öğrenciden 55’i kız, 66’sı ise erkek. Öğrencilerimizin 42’si İstanbul, 79’u ise Anadolu’nun farklı şehirlerinden geliyor” şeklinde konuştu.

Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Talha Çamaş

“YENİ KAMPÜS PROJEMİZLE KAPASİTEMİZİ YÜZDE 50 ARTIRACAĞIZ”



Darüşşafaka Cemiyeti’nin gelecek yıllarda daha fazla çocuğa ulaşmak için üzerinde çalıştığı projelerden de bahseden M. Talha Çamaş şunları söyledi: “Bu kapsamda en önemli projelerimizden birisi de mevcut arazimize inşa edilmesini planladığımız kampüs projesi. Bununla ilgili, bir yandan bugün yaklaşık 1.000 öğrencimize ev sahipliği yapan okulumuzun kapasitesini yüzde 50’ye varan oranlarda artırırken diğer yandan da Cemiyetimize ilave gelir sağlayacak bir yapı kurmak için çalışmalarımızı hızlandırdık.”

DARÜŞŞAFAKA'NIN BAŞARI HİKAYESİ