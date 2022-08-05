DDK'nın ÖSYM denetiminde üçüncü gün

KPSS'de soru sızdırma iddiaları üzerine ÖSYM'de başlayan denetim üçüncü gününde devam ediyor. DDK müfettişleri yüzbinlerce sorunun yer aldığı test merkezi havuzunu inceliyor. İnceleme nedeniyle "kozmik oda" olarak adlandırılan merkezdeki soruların deşifre olduğu ve yenilenmesi gerekeceği ifade ediliyor.

Haberler - ntv.com.tr 05.08.2022 - 11:40 | Son Güncelleme : 05.08.2022 - 11:45

DDK'nın ÖSYM denetiminde üçüncü gün

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KPSS soruları sızdırıldı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu (DDK) denetçilerinin ÖSYM'deki incelemeleri de  üçüncü gününde. 

Denetçiler ÖSYM Test Araştırma Merkezi çalışanların ifadelerine başvuruyor. Ayrıca milyonlarca adayın kaderini belirleyecek soruların yer aldığı havuz da inceleme altında.

"Kozmik oda" olarak adlandırılan merkeze giriş çıkışlar kısıtlı. Merkezde yer alan bilgisayar da dışarıya tamamen kapalı bir sistemi içeriyor. İçeriye cep telefonu ya da depolama aracı sokmak da yasak. 

Bu nedenle DDK denetimi sonrasında burada yer alan soruların ne olacağı da merak konusu. DDK müfettişlerince incelenen soruların deşifre olduğu belirtiliyor. Yüzbinlerce sorunun tamamen silinerek yeniden hazırlanmasının gerekebileceği ifade ediliyor.

DDK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Devam eden incelemelere ilişkin  DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan da yeni bir açıklama geldi. 

Arıncı, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır" dedi.

Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Arıncı, "Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

KPSS'nin ilk turu geçen hafta sonu yapılmıştı. KPSS'nin ilk turu geçen hafta sonu yapılmıştı.

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KPSS'DE SORULAR SIZDIRILDI İDDİASI

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların sızdırıldığı iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. DKK'nın denetim sonrası hazırlayacağı rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı. Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) iddialara ilişkin inceleme başlattı.

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SINAV İPTAL EDİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da dün 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumlarını iptal edildiğini açıkladı. 

6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumların da ertelendi. Sınav takvimine ilişkin detaylı açıklama yapılması bekleniyor.

YAYINEVİNDE ARAMA

Soruşturma kapsamında iddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi'nin Kızılay'daki merkezi ile Ostim'deki matbaasında önceki gece arama yapılmıştı. 

Polis, yayınevinde bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koymuştu.

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"SIZDIRILMA YOK, SORULARIMIZ KULLANILDI"

Yayınevi ise iddiaları yalanlıyor. Dün konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ''Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı'' denildi. Yayınevi sahibi Münir Çelik ise soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladıklarını ifade etti.

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