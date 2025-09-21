Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz EKPSS kursu için başvurular başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilme hayallerine destek olmak amacıyla yeni dönem EKPSS hazırlık kursunu başlatıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kursa başvurular, 26 Eylül 2025 Cuma gününe kadar https://denizli.bel.tr/basvurular adresinden alınacak.



Pamukkale ve Merkezefendi Halk Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilecek program, sınava girecek adaylara kapsamlı ve nitelikli bir eğitim sunmayı hedefliyor. Kent Konseyi Engelliler Meclisi, bugüne kadar düzenlediği beş farklı dönem kursuyla 923 kişinin EKPSS sürecine adım atmasına katkı sağlarken, yeni dönem kursların daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.

