Deprem bölgesinde 106 üniversite binası ağır hasarlı

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma yol açtı. Depremler nedeniyle 150 bin bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Hasar alan yapılar arasında kamu ve üniversite binaları da var.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Depremden etkilenen illerde 16'sı devlet 2'si vakıf olmak üzere 18 üniversite olduğunu söyleyen Özvar, "11 ildeki 18 üniversitemizin yerleşkelerindeki bina hasar durumuna bakıldığında ise ağır hasarlı 106, az hasarlı 410, hasarsız 606 bina olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız." dedi.

Özvar, "Bununla birlikte, kampüslerimizin genel olarak şehirlerdeki diğer birçok kurum binalarına göre daha iyi durumda olduğunu ve birçok yerde kamu hizmetlerinin bu kampüsler aracılığıyla koordine edildiğini paylaşabilirim." diye konuştu.

"161 BİN ÖĞRENCİ AİLESİ VAR"

115'i uluslararası olmak üzere toplam 1361 öğrenci ve personelin depremde hayatını kaybettiğini belirten Özvar, şunları söyledi: