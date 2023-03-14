Deprem bölgesinde 106 üniversite binası ağır hasarlı

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma yol açtı. Depremler nedeniyle 150 bin bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Hasar alan yapılar arasında kamu ve üniversite binaları da var.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Depremden etkilenen illerde 16'sı devlet 2'si vakıf olmak üzere 18 üniversite olduğunu söyleyen Özvar, "11 ildeki 18 üniversitemizin yerleşkelerindeki bina hasar durumuna bakıldığında ise ağır hasarlı 106, az hasarlı 410, hasarsız 606 bina olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız." dedi.
Özvar, "Bununla birlikte, kampüslerimizin genel olarak şehirlerdeki diğer birçok kurum binalarına göre daha iyi durumda olduğunu ve birçok yerde kamu hizmetlerinin bu kampüsler aracılığıyla koordine edildiğini paylaşabilirim." diye konuştu.
"161 BİN ÖĞRENCİ AİLESİ VAR"
115'i uluslararası olmak üzere toplam 1361 öğrenci ve personelin depremde hayatını kaybettiğini belirten Özvar, şunları söyledi:
"Deprem bölgesinde ailesi ikamet edenlerden halen kayıtlı 545 bin öğrencinin yaklaşık 246 bini söz konusu 11 ilde öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerden yaklaşık 161 bini ailesinin ikamet ettiği ilde öğrenimini sürdürmektedir. Buna ilaveten, bölgede öğrenim gören 332 bin önlisans ve lisans öğrencisinin 86 bininin bölge dışından gelen öğrencilerden oluştuğunu paylaşmak isterim."
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDE 9'U
Açık öğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin yaklaşık 377 bininin bu 11 ildeki üniversitelerde kayıtlı olduğunu dile getiren Özvar, şunları kaydetti:
"Bu sayı, bölgedeki üniversitelerin, ülkemizdeki toplam örgün öğrenci sayısının yüzde 9'una ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Bölgede öğrenimlerine devam eden yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı ise yaklaşık 45 bindir. Depreme maruz kalan uluslararası öğrenci sayısı ise yaklaşık 17 bindir.
Öğrencilerimizle birlikte bölgede yer alan ve depremden doğrudan zarar gören 18 üniversitemizde görev yapan yaklaşık 17 bin akademisyenin de yaşanan felaketten etkilendiğini hatırlatmak gerekmektedir. Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde görev yapan idari personel sayımız ise yaklaşık 30 bindir."