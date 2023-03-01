Deprem bölgesinde görev alan öğretmenlerin başvurduğu mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen illeri kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve bakanlık personelinin yer değişikliği için harekete geçti.

OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.