Deprem bölgesinde görev alan öğretmenlerin başvurduğu mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve OHAL ilan edilen illeri kapsayan bölgede görev yapan öğretmen ve bakanlık personelinin yer değişikliği için harekete geçti.
OHAL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.
Başvurular; personelin kendisi, eşi, çocuğu ile anne veya babasının deprem etkisiyle bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmaması nedenine ve deprem etkisiyle eşini veya çocuğunu kaybetme nedenine bağlı olarak iki farklı mazeret için alınacak.
Başvuru işlemleri kişisel şifre kullanmak suretiyle MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.
MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
24 Şubat 2023 tarihinde başlayan başvurular 10 Mart 2023 saat 16.00'da sona erecek.
Başvuruların onay/ret işlemleri 13 Mart'ta son bulacak.
Atamalar 15 Mart 2023 tarihinde açıklanacak, tebligat ve ilişik kesme İşlemleri ise aynı gün içerisinde başlayacak.