Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB 4 il için tarihi açıkladı

Okulların ne zaman açılacağı, deprem bölgesinde yaşayan birçok öğrenci ve veli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde kademeli olarak açılan okullar, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da henüz açılmamıştı. Bakan Özer bu illerde okulların ne zaman açılacağını belirtti. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?



DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeni olarak başlanacağını açıkladı. Özer, Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da 7 ilçede okulların 27 Mart'ta açılacağını kaydetti.



Buna göre; Deprem bölgesinde bulunan 4 ilde okullar 27 Mart'ta yeniden eğitim öğretime açılacak.

DEPREM BÖLGESİNE 45 BİN ÖĞRETMEN



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimini ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi.



Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapacakları ve atanacak öğretmenleri, öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Özer şunları söyledi;



"Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."