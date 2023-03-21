Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB 4 il için tarihi açıkladı

Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından tam 10 il depremden etkilendi. 20 Şubat'ta okullar yeniden açılırken, deprem bölgesindeki Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 1 Mart’ta başladı. Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar henüz açılmazken, Bakan Özer yaptığı açıklamayla tarih verdi. Peki, deprem bölgesindeki okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB 4 il için tarihi açıkladı

Okulların ne zaman açılacağı, deprem bölgesinde yaşayan birçok öğrenci ve veli tarafından sorgulanmaya devam ediyor. bölgesinde kademeli olarak açılan okullar, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da henüz açılmamıştı. Bakan Özer bu illerde okulların ne zaman açılacağını belirtti. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim öğretime kademeni olarak başlanacağını açıkladı. Özer, Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da 7 ilçede okulların 27 Mart'ta açılacağını kaydetti.

Buna göre; Deprem bölgesinde bulunan 4 ilde okullar 27 Mart'ta yeniden eğitim öğretime açılacak.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? MEB 4 il için tarihi açıkladı - 1

DEPREM BÖLGESİNE 45 BİN ÖĞRETMEN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimini ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapacakları ve atanacak öğretmenleri, öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Özer şunları söyledi;

"Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

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