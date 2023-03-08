Deprem bölgesindeki 4 il için YKS kararı: Hangi illerde sınav yapılmayacak?

ÖSYM tarafından gelen son bilgiler sonrasında, deprem bölgesinde bulunan 4 ilde, YKS sınavının yapılmayacağı açıklandı. Peki, hangi illerde sınav yapılmayacak?



ÖSYM'DEN 4 İL İÇİN YKS KARARI



ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;



"Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler."



Buna göre; YKS sınavı, deprem bölgesindeki Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerden yapılmayacak.

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvime göre, YKS tarihleri belli oldu.

Buna göre; TYT 17 Haziran'da, AYT de 18 Haziran'da yapılacak .Yabancı dil testi de 18 Haziran'da gerçekleşecek.