Deprem bölgesinden 5 bin 836 öğrenci naklini başka illere aldırdı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrenci olduğunu ve bunlardan 5 bin 836'sının naklini başka illerdeki okullara aldırdığını açıkladı.

Deprem bölgesinden 5 bin 836 öğrenci naklini başka illere aldırdı

Türkiye, merkezli iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü 10. günde, Milli Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

71 ilde eğitim-öğretimin 20 Şubat'ta başlayacağını hatırlatan Özer, ''Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldırdı.'' dedi.

Bakan Özer, ''10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız." diye konuştu.

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