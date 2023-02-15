Deprem bölgesinden 5 bin 836 öğrenci naklini başka illere aldırdı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.



İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.



Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü 10. günde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

71 ilde eğitim-öğretimin 20 Şubat'ta başlayacağını hatırlatan Özer, ''Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz naklini başka illerdeki okullara aldırdı.'' dedi.

Bakan Özer, ''10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız." diye konuştu.

