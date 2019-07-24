Deri ihracatçı birlikleri ile YÖK arasında imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olan ve 21 öğrenci kontenjanı bulunan deri mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanacak.



Sınavda 20–60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70’i, 60–100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs alabilecekler ve iş garantisinden faydalanabilecekler.



İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile bir araya gelen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de deri mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için üniversitelerle el ele verdi.



Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilerin sadece Ege Üniversitesi’nde bulunan ve 21 öğrenci kontenjana sahip deri mühendisliğini seçmesi durumunda asgari ücret tutarında karşılıksız burs verilmesini öngören protokol, geçtiğimiz aylarda Ankara’da deri, tekstil, hazır giyim ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalandı.



EĞİTİM BURSU VE İSTİHDAM GARANTİSİ



Tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokolün töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilerimize gerekli şartları sağlamaları halinde değerli sektör temsilcileri tarafından eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisi sağlanacak. Öğrencilerimiz için işyeri eğitimlerinin artırılması, staj eğitimlerinin geliştirilmesi hususlarında sektör temsilcilerimizle işbirliklerimiz de devam edecek” dedi.



DERİ MÜHENDİSLİĞİ SADECE EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE VAR



Deri mühendisliği bölümünün ülkemizde sadece Ege Üniversitesi’nde bulunduğuna vurgu yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak; “Geçtiğimiz sene sektörümüz 180 ülkeye yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektör olarak dünya sahnesinde yer alıyoruz ve önümüzdeki dönemde sektörümüze yön verecek 21 mühendisimizi arıyoruz. Deri mühendisliği Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olması sebebiyle öğrenci sayısının çok sınırlı kaldığı bir bölüm.



Sektörümüzün potansiyelinin farkındayız. Ülkemiz bir deri ülkesi. Marka olabildiğimiz nadir sektörlerimizden. Deri sektöründeki rekabet gücünü ve oyun kurucu rolünü sürdürebilmesi için bir yandan mevcut alt yapıyı yeni teknolojilere entegre ederken, diğer taraftan da Endüstri 4.0 tabanlı tesislerin hızla kurulması gerekiyor. Sektörümüze kazandıracağımız nitelikli mühendislerimiz bilmelidirler ki onları sadece beyaz yakalı çalışan olarak görmüyoruz. Onlar bizim sektör paydaşlarımız olacak, hem sektörümüze yön verecek hem de daha katma değerli ürünlerle bizi dünya ile rekabette bir adım öne çıkaracak. Mühendis adaylarımıza eğitim süresi boyunca burs ve mezun olduktan sonra iş garantisi veriyoruz” dedi.



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