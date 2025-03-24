Ders kitapları için 40 yeni harita hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arasında imzalanan protokol kapsamında ders kitaplarında kullanılması için 6 harita güncellenirken 40 yeni harita hazırlandı.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde, bilimsel ilkelere uygun şekilde çizilen haritalar, ders kitapları ve eğitim araçlarında yer almak üzere hazırlandı. Böylece ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan haritaların doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi sağlanarak dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.



Ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan haritalar, özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihi ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor.

Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.



İLK ETAPTA 6 HARİTA GÜNCELLENDİ VE 40 YENİ HARİTA ÜRETİLDİ



Mevcut kullanılan 6 harita güncellenirken ek olarak 40 yeni harita üretildi. Çalışmaları devam eden haritalar da tamamlandığında erişime sunulacak. Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na başvurusu yapılacak taslak ders kitapları ve eğitim araçlarında da bu haritaların kullanımı esas alınacak.