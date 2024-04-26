Ders saatleri kısalacak mı? MEB okullarda yeni müfredatı açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda yeni müfredat modelinin açıklanmasıyla birlikte "Ders saatleri kısaldı mı, kısalacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konularda sadeleşmeye gideceleğini açıklayan Bakan Tekin, ders saatleriyle ilgili merak edilen konuya da değindi. Peki, ders saatleri kısalacak mı?



"MÜFREDATI YÜZDE 35 SEYRELTTİK"



Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti.



Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.

DERS SAATLERİ KISALACAK MI?



Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.



Buna göre; Okullarda ders saatleri kısalmayacak.