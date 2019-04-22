Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir lisede Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Sanal Sınıf" projesi kapsamında öğrenciler dersleri "sanal gerçeklik gözlüğüyle" işlemeye başladı.



Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri, fizik öğretmeni Ümit Bostan'ın danışmanlığında hazırladıkları "Sanal Sınıf" projesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurdu.



Bakanlık tarafından verilen destekle hayata geçirilen proje sayesinde öğrenciler dersleri sanal gerçeklik gözlüğüyle 3 boyutlu olarak işlemeye başladı.



Ümit Bostan, öğrencilerin proje sayesinde derslerine daha çok adapte olduğunu ve daha çabuk öğrendiklerini söyledi.



Öğrencilere sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde derslerdeki konuları üç boyutlu anlatabildiklerini dile getiren Bostan, "Böylece dersler öğrencilerin hafızalarına daha hızlı yerleşiyor. Öğrencilerin görsel zekalarına daha iyi hitap ediliyor. Bu sayede öğrenciler dersleri zevkli bir şekilde işleyerek ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.



Tarih öğretmeni Davut Kaya ise şu an derste FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini işlediklerini ve öğrencilerin o gece yaşananları sanki oradaymış gibi gördüklerini ifade ederek, herkesin projeden çok memnun kaldığını kaydetti.



Okul Müdürü Mehmet Doğan ise proje okulu olmalarından dolayı ileriye dönük hedefler çizdiklerini belirtti.



Öğrencilerden Yıldız Yılmaz, daha önce sanal gerçeklik gözlükleriyle ders işleyeceklerini hayal bile edemediklerini vurgulayarak, kendilerine böyle bir imkanı sağladıkları için öğretmen ve yöneticilerine teşekkür etti.

