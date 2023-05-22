Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) 2. dönem ortak sınavı yapıldı

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının 2. dönem ortak sınavı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, DYK Ortak Sınavı çevrim içi ortamda öğrencilere bireyselleşmiş eğitim, öğretmenlere ise öğrencilerini izleme imkanı sunmak amacıyla kurulan Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi (ods.eba.gov.tr) üzerinden düzenlendi.



Söz konusu çalışmada 6, 7, 10 ve 11'inci sınıf düzeyinde kurslara katılan toplam 1037 okuldaki yaklaşık 21 bin öğrenci örneklemde yer aldı. Örneklem seçimi, hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrenciler temel alınarak yapıldı.



Süresi 40 dakika olarak belirlenen sınav 6'ncı sınıf düzeyinde Türkçe matematik, fen bilimleri, 7'nci sınıf düzeyinde sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, 10'uncu sınıf düzeyinde Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, felsefe ve 11'inci sınıf düzeyinde Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve coğrafya derslerinden yapıldı.



DYK İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı kapsamında toplam 16 farklı test hazırlanırken, testler çoktan seçmeli sorulardan oluştu.



Sınava çevrim içi katılan öğrenciler, sınav bitiminde sonuçlarına anında ulaşırken öğrencilere sınav sonucuna göre bireysel karne iletiliyor.

