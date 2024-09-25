Devamsızlık yok, sınav yok... Okula gitmeden mezun oluyorlar! Özel okullardan "hayalet sınıf" taktiği

Bazı özel okullar, üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencileri için yasal olmamasına rağmen "hayalet sınıf" yöntemini uyguluyor. Hiç okula gelmeyen bu öğrencileri, eğitime devam ediyormuş gibi göstererek, not garantisiyle mezun ediyor. Bu öğrenciler, okul yerine dershane ve kurslara gidiyor... Uzmanlar bu yöntemin öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, sosyal becerilerini de negatif etkilediği görüşünde...

Devamsızlık yok, sınav yok... Okula gitmeden mezun oluyorlar! Özel okullardan "hayalet sınıf" taktiği

Beyzanur Özer-NTV İstanbul

Devamsızlık kaydı tutmuyorlar, sınav yapmıyorlar...

Açıköğretime giriş sınırlandırılınca, bazı özel okullar "hayalet okul" yöntemini uygulamaya başladı.

Böylelikle, üniversite sınavına hazırlanan bazı öğrenciler okul yerine dershane ve kursları tercih ediyor. Okula hiç gitmeseler bile yasal olmayan bu sistemle diploma sahibi olabiliyorlar.

HİÇ OKULA GİTMEDEN SAHTE DİPLOMA ALDILAR

Uzmanı Ebru Unutmazer, "Örgün eğitime devam eden öğrencilerin açıköğretimde okuma fırsatları ortadan kaldırıldı. Bu değişiklikle bazı özel eğitim kurumları öğrencilerin kayıtlarını alarak devamsızlıklarını girmediler hatta öğrenciler okula gelmedikleri halde notlarını verdiler. Üniversiteye yerleşmede ortaöğretim başarı puanının önemini düşünürsek aslında öğrenciler bir yıl boyunca hiç okula gitmeden hiç dersleri görmeden sahte bir diploma almış oldular. Veliler de sadece sınav başarısını düşünerek hareket edebiliyor." açıklamasında bulundu. 

Uzmanlara göre, okullar akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerin sosyal becerileri için de önem taşıyor.

Ebru Unutmazer, "Okulda hazırlanmak tabii daha avantaj oluyor. Daha çok disiplin kazandırıyor. Zaman yönetimi açısından daha verimli olduğunu düşünüyorum." dedi. 

"EN MEŞHUR OKUL OLSA DA AFFETMEYECEĞİZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen yıl hayalet sınıf uygulaması yapan 500 okula para cezası kesildiğini açıkladı.

Bakan Tekin, "Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz. En meşhur okul da olsa affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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