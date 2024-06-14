Devamsızlıktan kalan öğrencilere af gelecek mi? Bakan Yusuf Tekin'den "devamsızlık" açıklaması

Tekin, "Sınıf tekrarıyla ilgili okullarımızda işlemler tamamlanmadı. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Çok marjinal bir tablo ile de karşı karşıya değiliz. Yönetilebilir bir süreç göreceğiz. Devamsızlıkla ilgili bir af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.



Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.