Devlet korumasındaki 4 genç YKS'de ilk on binde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran'da yapılan YKS'ye 3 milyon 36 bin 945 aday başvuruda bulundu.



Adaylar arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan ve koruyucu aile yanında yaşayan 12. sınıf öğrencileri ile mezun gençler de yer aldı.



Bu kapsamda, bu yıl Bakanlığa bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan ve koruyucu aile yanında kalan 12. sınıf öğrencisi ve mezun durumdaki gençlerden 966'sı sınava girdi.

İKİSİ EŞİT AĞIRLIK İKİSİ SÖZELDEN



İzmir, Ordu, Ankara ve Zonguldak çocuk bakım kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan 4 gençten 2'si eşit ağırlıkta, 2'si sözelde ilk 10 binin içine girme başarısı elde etti.



Ayrıca, 4'ü sayısal alanda, 5'i eşit ağırlıkta, 20'si sözelde ve 2'si de dilde olmak üzere 31 öğrenci ilk 100 içerisinde yer aldı.



Bakanlık, öğrencileri tercih süreçlerinde de yalnız bırakmayarak, genel yetenek ve ilgili alanlarına göre mesleklere yönlendirip, tercih desteği sağlıyor.

