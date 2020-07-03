DGS 2020 geç başvuru tarihi ne zaman? (2020 DGS başvuru ücreti)

2020-DGS başvuruları 17 Haziran'da sona ermişti. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ek başvuru tarihi 3 Temmuz. Peki DGS 2020 geç başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

ntv.com.tr 03.07.2020 - 19:03

DGS 2020 geç başvuru tarihi ne zaman? (2020 DGS başvuru ücreti)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 17 Haziran'da bitmişti. 

ÖSYM takvimine göre DGS-2020 için geç başvuru tarihi 3 Temmuz'da gerçekleşecek. Adaylar başvurularını 23:59'a kadar yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta yapılacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 DGS için yayımlanan başvuru kılavuzunda  DGS geç başvuru sınav ücreti 195 TL olarak yer alıyor.

DGS 2020 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

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