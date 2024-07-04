DGS adaylarının eğitim bilgilerini kontrol süreci ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.



Bu kapsamda, 2024-DGS'ye başvuran adayların, bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.



Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor.



Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri gerekiyor.



Adayların bireysel veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkeze yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.



Ayrıca, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri, "https://bmis.osym.gov.tr" web sayfasında da kullanılıyor.



"https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayanlar bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.