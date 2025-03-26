DGS başvuru tarihleri 2025: DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS sınavı ne zaman?

2025 DGS başvurularının ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Her yıl 4 yıllık üniversite diploması alabilmek için önlisans eğitim düzeyini, lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına giriyor. Peki, 2025 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?



2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafıdnan yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında DGS başvuru takvimi belirlendi.



Buna göre; 202 DGS başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek.



Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.



2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?



2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.



Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.