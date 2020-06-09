DGS başvuruları başladı (2020 DGS ne zaman?)

DGS başvuruları bugün başladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları adayların işlemlerine açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının 9 Ağustos'ta yapılacağı hatırlatıldı.



Adaylar, başvurularını 9-17 Haziran tarihleri arasında, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzu'nda yer alıyor.

2020 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sayfasında yer alan bilgiye göre, 2020 DGS bu yıl 9 Ağustos'ta yapılacak.

DGS BAŞVURU EKRANI

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN KURALLAR

- Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkezi bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak.



- Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen gösterilmelidir.



- Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 DGS için yayımlanan başvuru kılavuzunda DGS ücreti 130 TL olarak yer alıyor.

Sınav başvuruları ise 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020) yapılacak.

DGS geç ödeme ücreti olarak 195 TL ve tarihi de 3 Temmuz.

DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 sonuçları ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.