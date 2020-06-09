DGS başvuruları bugün başlıyor (DGS ne zaman 2020?)

DGS başvuruları bugün başlıyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının bugün başlaması bekleniyor.

DGS NE ZAMAN 2020?



ÖSYM'nin sayfasında yer alan bilgiye göre, 2020 DGS bu yıl 9 Ağustos'ta yapılacak.

DGS BAŞVURUS EKRANI

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN KURALLAR



Corona virüs önlemleri kapsamında güncellenmesi beklenen sınav kuralları hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Geçen sene ise DGS kuralları şu şekilde yer aldı:

- Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkezi bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak.



- Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen gösterilmelidir.



- Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.



DGS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 sonuçları ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.