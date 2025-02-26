DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS başvuru ve oturum takvimi

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2025 takvimi netleşti. 2025 DGS oturumu bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilecek. İşte, 2025 DGS başvuru ve oturum takvimi...



2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?



DGS başvuruları bu yıl; 21 Mayıs'da başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek.



Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.



2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?



2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen DGS, 20 Temmuz'da yapılacak.



DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU



ÖSYM, değerlendirme işlemlerinin ardından DGS sonuçlarını 11 Eylül'de ilan edecek.

