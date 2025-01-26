DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 DGS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için adaylar hazırlıklarına devam ediyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite eğitimini lisansa tamamlamak için 2025 DGS'ye katılacak öğrenciler, başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. İşte, DGS başvuruları hakkına bilgiler...
2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs'da başlayacak, 2 Haziran'da sona erecek.
Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.
2025 DGS OTURUMU NE ZAMAN?
2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak.
Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.
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