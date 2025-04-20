DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 Dikey Geçiş Sınavı başvuruları

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvurularına geri sayım başladı. Önlisans mezunu adaylar söz konusu sınavın başvuru takvimini öğrenmek istiyor. İşte, 2025 Dikey Geçiş Sınavı başvurularında son bilgiler...



DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2025 DGS başvuruları 21 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde alınacak.



Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.



DGS SINAV TARİHİ



Sınav, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve toplam 135 dakika sürecek.



Sınavda, sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soru yer alacak.



