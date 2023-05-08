DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihi)

2023 DGS başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl yine iki yıllık lisans eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylara fırsat verecek. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?



2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

2023 DGS NE ZAMAN?



İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.



ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.